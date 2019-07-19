Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve E-Devlet iş birliği ile yapılan çalışmalar kapsamında artık IMEI sorgulamak mümkün. Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından binlerce vatandaş IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI nasıl öğrenilir, kayıt ücreti ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Kişiler cihazlarına ait IMEI numarasını sorgulatarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını artık bir tıkla öğrenebileceksiniz. IMEI sorgulama işlemine dair tüm detayları sizler için araştırdık.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulama işlemi için ilk olarak E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşın. Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekecek. Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

IMEI NASIL ÖĞRENİLİR, KAYIT ÜCRETİ NE KADAR

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile IMEI pasaport kayıt ücreti 618 liradan bin 500 TL’ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete yayını sonrası yürürlüğe girdi.

IMEI NEDİR?

Her cep telefonu (veya 3G bağlantılı tablet), eşsiz bir IMEI kodu ile gelir ve bu kod, telefonun ömrü boyunca hep aynı kalır. "International Mobile Equipment Identity"nin ("Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği") kısaltılmış hali olan IMEI kodunu telefonunuzun kutusunda ve garanti belgelerinizde görebilirsiniz. IMEI kodu tabi ki telefonun kendisinde de kayıtlıdır.

IMEI KODUNU BULMA

Telefonların çoğunda *#06# yazarak IMEI kodunu ekrana getirebilirsiniz. Aşağıdaki telefonlarda farklı teknikleri kullanmanız da mümkündür:

iOS (iPhone, 3G iPad): Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde.

Android: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında.