31 Mart 2020 Salı 21:42:20 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:44:03
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|13.531
|214
|243
|İtalya
|105.792
|12.428
|15.729
|İspanya
|94.417
|8.269
|19.259
|Fransa
|52.128
|3.523
|7.927
|ABD
|176.518
|3.431
|6.241
|Çin
|81.518
|3.305
|76.052
|İran
|44.605
|2.898
|14.656
|Birleşik Krallık
|25.150
|1.789
|135
|Hollanda
|12.595
|1.039
|250
|Belçika
|12.775
|705
|1.696
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