12 Kasım 2019 Salı 20:27:31 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 20:29:37
İletişim Başkanı Altun: ABD ile stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız
İletişim Başkanı Altun, "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar az sonra..
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