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27 Şubat 2020 Perşembe 18:37:53 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:48:18

İçişleri Bakanlığı: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yalova Belediyesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'irtikap', 'güveni kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanma', 'zimmet' ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirildiği  hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mülkiye müfettişlerince yapılan incelemelerde; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda mali hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanının sorumluluğunun olduğu, bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32’sinin 3-4 firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığının ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır."

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR'

Mülkiye müfettişlerince bu tespitler kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26 Şubat 2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca da Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda bakanlığımızca mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

DHA

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