19 Şubat 2020 Çarşamba 09:22:45 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:49:01
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı PKK üyesi teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.
- İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi
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