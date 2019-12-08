08 Aralık 2019 Pazar 09:59:24 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 10:31:00
İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu bir terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu 1 teröristin 'Yabancı Terörist Savaşçıların' ülkelerine iadeleri kapsamında sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
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