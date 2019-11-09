Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım’da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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