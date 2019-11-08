08 Kasım 2019 Cuma 14:43:35 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:00:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.
DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" diye konuştu.
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