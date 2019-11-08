İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" diye konuştu.