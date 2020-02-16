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16 Şubat 2020 Pazar 12:36:56 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:39:30

İçişleri Bakanlığı: 37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı" denildi.

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir." denildi.

(İHA)

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