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09 Kasım 2019 Cumartesi 12:00:57 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 12:37:45

İBB’nin mağdur ettiği balık-ekmekçiler: Bunların derdi görüntü kirliliği değil, rant hesabı

İBB’nin mağdur ettiği Eminönü’ndeki balık-ekmekçiler ve bölge esnafından sert tepki: Bunların derdi görüntü kirliliği değil, rant hesabı. Bizi atıp kendi adamlarını alacaklar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından rededildi. İBB yetkilileri tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, karara balık-ekmek satan teknelerin yanı sıra bölge esnafı ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

"KİME SATIŞ YAPACAĞIZ, İŞLERİMİZ BİTER"

Sabah'ın haberine göre; "İnsanlar buraya balık-ekmek yemeye geliyor. Onlar gelmezse kime satış yapacağız. İşlerimiz biter" diyen bölgede satış yapan kestaneci, mısırcı, simitçi, turşucu ve lokmacılarlar da hayli endişeli:

"Sözleşmemiz de yılbaşında bitiyor, anlaşılan bizi de buradan atacaklar. Bu bir rant davası haline geldi. Oysa biz de Ekrem Başkan'a oy verdik. Bizi gönderip çevresindeki kişilere buradan rant sağlayacak. Seçim sürecindeki halkçı söylemleri yalanmış" dedi. Vatandaşlar ise, "Belediyenin yapması gereken bu kadar iş varken üç tekneyi hedefine alması anlaşılır gibi değil" sözleriyle karara tepki gösterdi.

KİRASI 1 MİLYON LİRA

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, balık ekmekçilerin 100 yılı aşkın süredir İstanbul'un bir rengi olduğunu belirterek, "Şu anda bu renk silinmeye çalışılıyor" dedi. İlke, "Biz işgalci değiliz, belediyeye yıllık 1 milyon TL kira veriyoruz. Eğer sözleşme fesh edilmeseydi 2020'de 1.2 milyon TL kira verecektik. Vergimizi ödüyoruz. 150'den fazla insan buradan evine ekmek götürüyor" diye konuştu.

EKMEĞİMİZLE OYNUYORLAR

Balık-ekmek teknelerinin yanında kestane satan Mustafa Akkoç, belediyenin insanların ekmeğiyle oynadığını söyledi. Akkoç, "Teknelerinin kalkması bizim işlerimizi yüzde 50'den fazla düşürür. İnsanların buraya geliş amacı belli" dedi.

AMAÇ YANDAŞA RANT ALANI OLUŞTURMAK

Bölgede 10 yılı aşkın süredir simitçilik yapan Saadettin Akın da, "En az 100 yıldır Eminönü'nde balık-ekmek satılır. Burası yıllardır yerli- yabancı turist çeker" dedi. Buradan balık-ekmeğin kaldırılacağına inanmadığını vurgulayan Akın, "Kesinlikle kaldırmazlar, yandaşlarına rant olarak burayı verirler" diye konuştu.

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