Hulusi Akar: Türkiye'nin İdlib için A, B, C planları hazır
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Hulusi Akar, "İdlib için A, B, C planları hazır. Yeri ve zamanı geldiği zaman uygulanmaya başlar" ifadesini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin eksen kayması gibi bir durumunun olmadığını belirterek “NATO üyesiyiz ve eksenimiz kaymadı” dedi.
Akar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun.
- Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.
- Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.
- Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.
- Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız.
- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.
- Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.
- (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır.
- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor
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