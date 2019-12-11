Hem sözünü tutmadı hem de iftira attı

Seçim öncesi verdiği cemevi sözü hatırlatılan CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerekçesini anlatmak yerine ırkçılık yaparak skandala imza attı.

Meclis toplantısına verdiği soru önergesiyle seçimde verilen cemevi sözünü hatırlatan MHP'li Meclis üyesi Bülent Erden, belediye başkanından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Soru önergesini okuyan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kapılarına pencerelerine çarpı koyulan bir zihniyetten cemevine sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi. Türkyılmaz, bu sözlerine verilen tepkiler üzerine, bu kez de alaycı bir tavırla "Madımak, Çorum, Maraş'ı herkes biliyor" cevabını verdi.

Erden, soru önergesini Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerine yaptığı ziyaret sonrasında vermişti. O ziyarette alevi temsilcileri ise Türkyılmaz'ın 2 seçimde de söz vermesine rağmen cemevini yapmadığını anlatmıştı.

(Sabah)