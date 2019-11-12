'Hedef zümrüt yeşili Türkiye'

Erdoğan, 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen “Milli Ağaçlandırma Günü, “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” etkinliğini, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkiinde, saat 11.11'de başlattı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte ilk fidanı diken ve cansuyunu veren Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” dedi.

REKORLAR KİTABINA GİRECEK

Geleceğe nefes seferberliğinin gördüğü yüksek ilgiyle, hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştüğünü aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Milletimizin, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi, bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da 'ağaç günü' olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkemize, milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

HİZMET BÜNYELERİNE AĞIR GELİR

Konuşmasında kendisinin belediye başkanlığı ve AK Parti'nın 17 yıllık iktidarında İstanbul'a yapılan hizmetleri özetleyen Başkan Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 'temel atmama' çıkışına sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde 'temel atmama' töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar.

Başkan Erdoğan fidan dikme etkinliğine katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

DERTLERİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI

Milletin ağaçlandırma, yeşillendirme ve tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazdığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, “Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar” diye sordu.

DİKİLİ AĞAÇLARI YOK

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi?

ONLAR YAKTI BİZ DİKTİK

Bu PKK denilen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, 'biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil, birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık.”