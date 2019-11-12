'Hedef zümrüt yeşili Türkiye'

  • Bist 100
    103118
  • Dolar
    5,7778
  • Euro
    6,3776
  • Altın
    272,0670
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama
İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast
Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı
Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten 600 yeni hizmet Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten 600 yeni hizmet
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Bolivya'daki darbenin perde arkasındaki maden! CIA'yi tebrik ettiler Bolivya'daki darbenin perde arkasındaki maden! CIA'yi tebrik ettiler
Bolivya'da ordu sokağa indi! Polise destek verilecek Bolivya'da ordu sokağa indi! Polise destek verilecek
Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor! Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor!
Başkan Erdoğan bugün yola çıkıyor! İşte Erdoğan'ın çantasında başlıklar Başkan Erdoğan bugün yola çıkıyor! İşte Erdoğan'ın çantasında başlıklar
Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır
Katil İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı Katil İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran BMMYK heyetiyle bir araya geldi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran BMMYK heyetiyle bir araya geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi
Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'da gecekondu yangını
Haber alınamayan yaşlı kadın bakın nerede çıktı? Haber alınamayan yaşlı kadın bakın nerede çıktı?
Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar... 3 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar... 3 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 00:59:40

'Hedef zümrüt yeşili Türkiye'

Başkan Erdoğan, dünyaya örnek olacak bir projeyi dün hayata geçirdi. "Milli Ağaçlandırma Günü, 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasında, 81 ilde eşzamanlı olarak dikilen fidanlar toprakla buluştu.

Erdoğan, 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen “Milli Ağaçlandırma Günü, “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” etkinliğini, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkiinde, saat 11.11'de başlattı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte ilk fidanı diken ve cansuyunu veren Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. 11.11.2019 tarihinde, saat 11.11'de, toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır” dedi. 

REKORLAR KİTABINA GİRECEK 

Geleceğe nefes seferberliğinin gördüğü yüksek ilgiyle, hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştüğünü aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Milletimizin, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi, bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da 'ağaç günü' olarak değerlendirilmesi fikrini ortaya çıkardı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkemize, milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” 

HİZMET BÜNYELERİNE AĞIR GELİR

Konuşmasında kendisinin belediye başkanlığı ve AK Parti'nın 17 yıllık iktidarında İstanbul'a yapılan hizmetleri özetleyen Başkan Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 'temel atmama' çıkışına sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları  tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde 'temel atmama' töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. 

Başkan Erdoğan fidan dikme etkinliğine katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

DERTLERİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI

Milletin ağaçlandırma, yeşillendirme ve tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazdığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, “Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar” diye sordu. 

DİKİLİ AĞAÇLARI YOK 

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı. İşte bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de, Antalya'da birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? 

ONLAR YAKTI BİZ DİKTİK 

Bu PKK denilen bölücü terör örgütü onların yan kolları kendileri bunları açıkladılar, 'biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil, birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ