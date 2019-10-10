HDP'li vekil Sibel Yiğitalp'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çirkin yorum: Ataların mezarda ters dönüyordur
31 Mart seçimleri öncesinde birlikte çalışan CHP ve HDP ittifakında Barış Pınarı Harekatı çatlağı yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun operasyona destek vermesi sonrası HDP’li vekilden yanıt gecikmedi.
Türkiye Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Kahraman Mehmetçik, terör örgütü YPG hedeflerini hem karadan hem de havadan bombardımana tuttu.
HDP'Lİ VEKİLDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından siyasilerden operasyona destek açıklamaları geldi. Fakat en ilginci ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek mesajı oldu. 'Bizim ne işimiz var Suriye'de" diyerek milli politikada buluşamayan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye yazdı.
"ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR"
Kılıçdaroğlu'nun destek mesajına HDP 25. Ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp yanıt verdi. HDP'li vekil, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diye yazarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bu tweet karşısında sessiz kaldı.
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