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16 Şubat 2020 Pazar 20:30:42 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 20:42:18

HDP'li vekil Gergerlioğlu’nun yalanı elinde patladı!

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir skandala imza attı.

Gergerlioğlu, polisin bir evde yaptığı aramayı bahane ederek Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Polis devletindeyiz..! Ama zulmü, işkenceyi kesinlikle kabullenmeyecegiz..! Bu sabah İdil ilçemizde Belediye eşbaşkanımız Murat Şen’in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan’ın evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınmışlar. Gözaltı sırasında bu darp durumu olmuş.” iftirasında bulundu. Gergerlioğlu'nun yalanını deşifre eden video çok geçmeden ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'ye verdikleri destekle gündeme gelen HDP'li vekillerden birisi daha yalanlara sarılarak polis ve devlet düşmanlığı yapıyor. PKK'nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu büyük bir skandala daha imza attı.

YALAN HABERDEN İFTİRA ÇIKARDI!

Yaptığı skandal açıklamaları ile gündemi meşgul eden HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yalan bir haber üzerinden "adalet" edebiyatı yaptı. Gergerlioğlu, polisin bir evde yaptığı aramayı bahane ederek polislere iftira attı.

İŞKENCE İFTİRASI

Gergerlioğlu, "Polis devletindeyiz..! Ama zulmü, işkenceyi kesinlikle kabullenmeyecegiz..! Bu sabah İdil ilçemizde Belediye eşbaşkanımız Murat Şen'in kardeşi Nurettin Şen ile Mehmet Fidan'ın evlerine yapılan baskın ile gözaltına alınmışlar. Gözaltı sırasında bu darp durumu olmuş." iftirasında bulundu.

GERGERLİOĞLU'NUN İFTİRASINI DEŞİFRE EDEN VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Gergerlioğlu'nun işkence iftirasını çökerten görüntüler çok geçmeden ortaya çıktı.

Görüntülerde polisin evde bulunan kadınla birlikte arama yaptığı her hangi bir darp olmadığı açıkça görülüyor..

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA ÇARK ETTİ

Devlet ve polis düşmanlığını gelenek haline getiren HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, bo olayda da gerçek ortaya çıkınca yalan ve iftirasından çark etti ve konu ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Yaptığı açıklamasında, "Doğru neyse odur, adaletten şaşmam..! İdil'de evi basılan aile İlk bilgiler polisin anneyi darp ettiği yönündeydi Görüntü kast değil hata ile annenin elinin arada kaldığını gösteriyor Ama kar üstünde yatırılan baba, darpla kaşı yarılan çocuk gerçek!" diyerek geri vites yaptı.

VALİLİKTEN YALANLAMA GELDİ

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

İLK SKANDALI DEĞİL

Türkiye'nin teröristlere vurduğu ağır darbeden rahatsız olan Gergerlioğlu ordusunun teröristlerin tepesine binmesinden rahatsız olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, harekat ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Gergerlioğlu, "Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır." diyerek küstah bir çıkışa imza atmıştı

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