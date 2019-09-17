HDP'li Leyla Güven komik savunma: Sözlerim çarpıtıldı

Geçtiğimiz gün HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Güven'in bu sözleri tepki çekerken; hakkında da soruşturma başlatıldı.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI" DEDİ

HDP'li vekil, partisinin sitesinden yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtılarak, hedef tahtasına konulduğunu söylese de o anların videosunda, ne dediği açıkça ortada.