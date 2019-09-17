HDP'li Leyla Güven komik savunma: Sözlerim çarpıtıldı
Savaş çığırtkanlığı yapan terör örgütü PKK destekçisi HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, özellikle sosyal medyada uğradığı söz linç sonrası komik bir savunmaya imza atarak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
Geçtiğimiz gün HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Güven'in bu sözleri tepki çekerken; hakkında da soruşturma başlatıldı.
"SÖZLERİM ÇARPITILDI" DEDİ
HDP'li vekil, partisinin sitesinden yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtılarak, hedef tahtasına konulduğunu söylese de o anların videosunda, ne dediği açıkça ortada.
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