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17 Şubat 2020 Pazartesi 20:10:40 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:11:55

HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti"ni sürdüren babalardan Melik Aslan, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Volkan Aslan'a polisin ikna çabalarıyla kavuştu, Evlat nöbeti sonrası aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8 oldu.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

AA

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