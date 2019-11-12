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12 Kasım 2019 Salı 17:45:12 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 19:23:34

Hazine'den algı operasyonlarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, "Ekonomide algı oluşturma ile terör operasyonunda algı aynıdır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki süreç başlatıldı. Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.

"KİN VE NEFRET AMAÇLANMIŞTIR"
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü, Berat Albayrak'ın 'Ordu İş Dünyası Buluşması' programındaki konuşmasının içeriğinin bazı internet sitelerince çarpıtılarak, "Berat Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlığı ile haberleştirildiği kaydedildi. Bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denildi.
 
"BİRBİRİNDEN FARKSIZ"
 
Açıklamada, Bakan Albayrak'ın konuşmasından "İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz" alıntısı yapıldı. Bakan Albayrak'ın, ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları sırasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı belirtildi.
 
"YAPILAN GAZETECİLİK DEĞİLDİR"
 
Bakanlığın açıklaması, şöyle sürdürüldü:  "Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir. Üzüntüyle görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Samsun’da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 'Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır."

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