  • Bist 100
    106805
  • Dolar
    5,7010
  • Euro
    6,3093
  • Altın
    269,6200
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Anadolu Efes durdurulamıyor Anadolu Efes durdurulamıyor
Liverpool’dan Uğurcan’a 18 milyon pound Liverpool’dan Uğurcan’a 18 milyon pound
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı!
'1-2 oyuncu alacağız' '1-2 oyuncu alacağız'
'Ben değil biz yaptık' 'Ben değil biz yaptık'
'Futbol şaha kalkacak' 'Futbol şaha kalkacak'
Kulüplere açık uyarı Kulüplere açık uyarı
Rami’ye son şans Rami’ye son şans
Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama
Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel
AB, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerinden endişeli AB, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerinden endişeli
Sakarya'da bir süt ürünleri tesisinde patlama oldu Sakarya'da bir süt ürünleri tesisinde patlama oldu
Aslan startı veriyor! Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler Aslan startı veriyor! Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler
Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu
'Bizi Fenerbahçe ile karıştırmayın' 'Bizi Fenerbahçe ile karıştırmayın'
'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir' 'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirmede yeni bir ufka ihtiyacımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmen yetiştirmede yeni bir ufka ihtiyacımız var
Teklif yasalaştı! Futbolcuların vergi yüzdesi artırıldı Teklif yasalaştı! Futbolcuların vergi yüzdesi artırıldı
AİHM'den Macaristan'a düzensiz göçmen cezası AİHM'den Macaristan'a düzensiz göçmen cezası
Hediyesi 'Vazgeç Gönlüm' Hediyesi 'Vazgeç Gönlüm'
15 günde incecik 15 günde incecik
"Gençlik başımda duman" "Gençlik başımda duman"
Evlenemezse evlat edinecek Evlenemezse evlat edinecek
"Vallahi yalnızım" "Vallahi yalnızım"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 23:45:39 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 23:48:40

'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, Hawala sistemine ilişkin, "Sistemi kırabilmek için muhasebe kayıtlarının çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu noktada Türk emniyeti tarihi bir operasyona imza atmıştır" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün Ankara merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'nün Türkiye'deki örgüt üyelerine para göndermek için kullandığı ve Hawala olarak bilinen sisteme büyük darbe vuruldu.

Ertan Çomaklı, bankacılık sistemi dışında kalan bu yönteme ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. Sistemin başlangıçta suç işleme amacıyla kullanılmadığına işaret eden Çomaklı, bu sistemin Afrika ülkelerinden gelişmiş Batılı ülkelere giden ve ana ülkelerindeki finansal ve bankacılık sistemlerindeki zorluklar ve ağırlıklarla uğraşmak istemeyen işçilerin başvurduğu bir yöntem olduğunu anlattı.

Yöntemin, arkada hiçbir kayıtlı, yazılı belge bırakmaması nedeniyle özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından başta DEAŞ ve El Kaide tarafından kullanılmaya başlandığına dair tespitler yapıldığını anlatan Çomaklı, Hawala'nın zaman içinde göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerince de tercih edildiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından bankasını kaybeden FETÖ'nün Hawala sistemine yönelebileceğine ilişkin tespitlerini, kaleme aldığı makalelerde vurguladığını ifade eden Çomaklı, söz konusu çalışmaların İtalya ve İspanya’da sunulduğunu kaydetti.

Çomaklı, gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'ye çok ağır bir darbe vurulduğunu belirtti.

Hawala olarak bilinen sistemin karşılıklı güven ilişkisine dayandığını ve Hawaladarların da FETÖ üyesi olması nedeniyle örgüt tarafından tercih edildiğini kaydeden Çomaklı, "FETÖ'cüler tarafından da kullanılan Hawala sisteminde, alıcı ve gönderici ülkelerdeki örgüt üyesi iş adamları ve finansörleri, yaptıkları işlemleri kendi muhasebe kayıtlarında maliyet veya gelir olarak gösterebiliyor." dedi.

Suç kayıtları olmayan kişilerin Hawaladar olarak kullanıldığını da söyleyen Çomaklı, "Sistemi kırabilmek için hawaladarların tespit edilerek muhasebe kayıtlarının anlık olarak çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu noktada Türk emniyeti tarihi bir operasyona imza atmıştır." diye konuştu.

64 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturması doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, "Hawala" olarak bilinen sistem ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan para soktuğu ve döviz büroları üzerinden belli bir komisyon ücreti karşılığında illerde para takibi ve dağıtımı yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edilmişti.

Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin Hawala sistemini kullanarak 13,7 milyon dolar, 2,1 milyon avro ve 12,6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirlemişti.

Söz konusu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 64'e ulaştığı öğrenildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ