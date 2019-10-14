14 Ekim 2019 Pazartesi 11:03:11 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:22:47
Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı az önce paylaştı. Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı
İKMAL YAPARKEN İMHA EDİLDİ
MSB, 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı: Akar, Fidan ve komutanlar bir araya geldi
- Arap Birliğinin 'Barış Pınarı Harekatı' açmazı
- Münbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
- Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi
- Başkan Erdoğan: Terör örgütüyle savaş olmaz mücadele olur