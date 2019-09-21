21 Eylül 2019 Cumartesi 10:06:21 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:40:39
Hava kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
AA
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