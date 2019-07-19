Harekat için emir bekleniyor

Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütü üyelerini bölgeden temizlemek için düzenlenecek harekâtın hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Yaklaşan harekâtla ilgili dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.

KARAVANADAN YEDİ

Sınırda bulunan birlik komutanlarıyla görüşerek, onlara talimatlar veren Hulusi Akar, Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu’nu denetledi. Hudut tekmilinin ardından tören mangasıyla karşılanan Bakan Akar, karakoldaki nöbet kulesine çıktı. Sınırdaki faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, bölgeyi inceledi. Askerlerle sohbet eden Hulusi Akar, öğle yemeğini de Mehmetçik’le karavanadan yedi. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra Boynuyoğun ve Apaydın Geçici Barınma merkezilerine geçerek, buradaki Suriyelilerle görüştü.