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14 Aralık 2019 Cumartesi 13:06:47 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 13:08:44

Hale Akınlı kimdir? Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı vefat etti!

Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı vefat etti. Hale Akınlı kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ünlü oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akınlı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akınlı bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı hakkında merak edilenler haberimizde..

Hale Akınlı kimdir? yoğun olarak araştırılıyor. Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı vefat etti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akınlı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hale Akınlı bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Hamit Akınlı'nın eşi Hale Akınlı hakkında merak edilenler haberimizde.

HALE AKINLI KİMDİR?

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt'un eserinden uyarlanan "Tırpan", Nezihe Meriç'in kitabından uyarlanan "Sular Aydınlanıyordu", bir Aziz Nesin uyarlaması olan "Hadi Öldürsene Canikom"un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı. 

Sanatçı, Zeki Ökten'in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı "Yol" başta olmak üzere Şerif Gören'in yönettiği "On Kadın", Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" gibi pek çok filmde yer aldı.Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.

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