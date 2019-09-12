Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimler?

  • Bist 100
    102447
  • Dolar
    5,6677
  • Euro
    6,2701
  • Altın
    274,7380
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Ekmeğe ballı maaş zammı Ekmeğe ballı maaş zammı
ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı iddiası
AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak' açıklamalarından endişeli AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak' açıklamalarından endişeli
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington'da tartışıldı Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington'da tartışıldı
Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı Çırağını "triger kayışı" ile dövdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Daniel Sturridge belirsizliği Daniel Sturridge belirsizliği
"Dünyada her yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor" "Dünyada her yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor"
'Kılınç’lar çekilecek 'Kılınç’lar çekilecek
Hasta bakımında el hijyeni uygulamasında ödül Türkiye'nin Hasta bakımında el hijyeni uygulamasında ödül Türkiye'nin
Falcao sahaya iniyor! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11’ler Falcao sahaya iniyor! Galatasaray-Kasımpaşa muhtemel 11’ler
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı AB Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı
'Mirasa kondum' 'Mirasa kondum'
Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ve generallerine yolsuzluk suçlaması
Evren varsayılandan daha genç olabilir Evren varsayılandan daha genç olabilir
ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının faillerinden Suudi yetkilinin kimliğini paylaşacak
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı Son dakika... Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı
ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır anneleri" sorusunu geçiştirdi ABD Dışişleri Sözcüsü "Diyarbakır anneleri" sorusunu geçiştirdi
Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım
EBRD Başkanı Suma Chakrabarti: EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez EBRD Başkanı Suma Chakrabarti: EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez
Mardin'de vatandaşlardan teröre tepki ve Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü Mardin'de vatandaşlardan teröre tepki ve Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü
Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı tahliye edildi
Galatasaray'dan Başakşehir'e şok gönderme Galatasaray'dan Başakşehir'e şok gönderme

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Eylül 2019 Perşembe 17:17:37 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:19:08

Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam TV'de ilk kez Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Hababam Sınıfı Yeniden filmini izlemeyen veya bir kez de evde izlemek isteyenler filmin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı da yoğun olarak araştırılıyor. Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden Hababam Sınıfı’nın günümüze uyarlaması olan filmdeki yeni isimler dikkat çekiyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlandı. Nisan ayında vizyona giren Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam TV'de ilk kez Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. 1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme aldı.

Hababam Sınıfı Yeniden filmini izlemeyen veya bir kez de evde izlemek isteyenler filmin saat kaçta başladığını, konusunun ne olduğunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

HABABAM SINIFI YENİDEN SAAT KAÇTA?

Komedi türünde olan Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam saat 20.00'da TV'de ilk kez Kanal D ekranında yayınlanacak.

HABABAM SINIFI YENİDEN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.

HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCULARI

Altan Erkekli, 

Sadi Celil Cengiz, 

Yusuf Çim, 

Toygan Avanoğlu, 

Hande Katipoğlu

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ