Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir? Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Rıfat Ilgaz’ın unutmaz eseri Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye uyarlandı. Nisan ayında vizyona giren Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam TV'de ilk kez Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. 1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini bu sefer Doğa Can Anafarta üstleniyor. Yapımcılığını Hann Media’nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey birlikte kaleme aldı.

Hababam Sınıfı Yeniden filmini izlemeyen veya bir kez de evde izlemek isteyenler filmin saat kaçta başladığını, konusunun ne olduğunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

HABABAM SINIFI YENİDEN SAAT KAÇTA?

Komedi türünde olan Hababam Sınıfı Yeniden bu akşam saat 20.00'da TV'de ilk kez Kanal D ekranında yayınlanacak.

HABABAM SINIFI YENİDEN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.

HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCULARI

Altan Erkekli,

Sadi Celil Cengiz,

Yusuf Çim,

Toygan Avanoğlu,

Hande Katipoğlu