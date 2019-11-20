Geri dönenlere Kızılay desteği
Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay destek sağlıyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık konuya ilişkin açıklamasında, “Suriye'deki projemiz devletimizin gönüllü Suriye'ye dönüş programına destek olmak. Elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız” dedi. Kınık, “YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Resulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye'den tekrar o bölgelere dönüyor” ifadelerini kullandı.
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