Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği Gerçeğin Peşinde, ekranların sevilen yüzü İnci Ertuğrul’un sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Gerçeğin Peşinde programınınn yeni sunucusu İnci Ertuğrul ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Programın takipçileri yeni sunucunun kim olduğunu ve bugüne kadar neler yaptığını merak ediyor. Gerçeğin Peşinde yeni sunucusu İnci Ertuğrul kimdir? İnci Ertuğrul kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

İNCİ ERTUĞRUL'LA GERÇEĞİN PEŞİNDE

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği Gerçeğin Peşinde, ekranların sevilen yüzü İnci Ertuğrul’un sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı program izleyenleri derinden etkileyecek.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, İnci Ertuğrul’un sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak.

İNCİ ERTUĞRUL KİMDİR?

İnci Ertuğrul, Trabzon Akçaabat’ta doğan İnci Ertuğrul ilk, orta ve lise eğitimini Akçaabat’ ta tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Ertuğrul TRT’nin açmış olduğu ‘Spikerlik’ sınavıyla mesleğe adım attı.TRT’deki eğitiminin ardından Türkiye’nin ilk özel radyosu olan Rdayo Anki’de 3 yıl program sunucusu ve yapımcısı olarak görev aldı.Bu dönemde Jülide Gülizar, Tuna Huş gibi usta isimlerden meslek içi eğitim almaya devam etti. Aynı dönemde TRT GAP’ta çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.

1993 yılında TGRT’nin kuruluşuyla birlikte çalışma hayatına İstanbul’da devam eden Ertuğrul 3 ay Londra_Reuters binasından gerçekleştirilen yayınlarda görev aldı. ‘Hayırlı Günler’ adlı sabah canlı yayın kuşağı, ‘Gençlerle’ adlı tartışma programlarının sunumunun yanında radyo programcılığını da sürdürdü…Ardından Haber merkezinde ‘Spiker’ olarak görev alan İnci Ertuğrul pek çok özel yayının da sunuculuğunu gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesinde ‘İnci Ertuğrul ve Renkler’ adlı sayfada 4 yıl yazılar yazıp röportajlar yapan Ertuğrul, 3,5 yıl boyunca sosyal konuların ele alındığı ve kayıp insanların arandığı ‘İnci Ertuğrul Sizin Sesiniz’ adlı programla yeniden program sunuculuğuna dönüş yaptı. CİNE 5’de ‘İnci Ertuğrul ile Rengarenk’ adlı kadın kuşağının yayınını gerçekleştirdi. TRT Haber’de ‘İnci Ertuğrul ile Haber Tadında’ adlı programı sundu.

Evli olan İnci Ertuğrul bir kız çocuk annesidir.