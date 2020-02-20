20 Şubat 2020 Perşembe 18:39:58 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 18:44:50
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Patrick Carter ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Patrick Carter ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel konular ele alındı.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.