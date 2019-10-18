Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

AA