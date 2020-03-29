29 Mart 2020 Pazar 09:50:09 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:54:48
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 25 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
AA
- Koronavirüs Diyarbakır sokaklarında! HDP'li Remziye Tosun devlete megafonla iftira attı
- Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı
- Tutuklanan HDP'li belediye başkanları her ihaleden PKK’ya yüzde 10 pay aktardığı ortaya çıktı
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı
- Koronavirüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı