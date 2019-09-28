Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı izlenir?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona eriyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan izlenir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Derbiyi kaçırmak istemeyenler, karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Süper Lig'in 6. haftasında sarı kırmızılı takım bu akşam sahasında sarı lacivertli Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, beIN Sports'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatamo, Seri, Nzonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Max Kruse, Tolga, Vedat

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Ligdeki ilk 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi alan ve 8 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 7. sırada bulunuyor. Ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 10 puan topladı. Yaptığı maçlarda 11 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.