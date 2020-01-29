Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli yaşlı bir kadın ABD Başkanı Donald Trump'a teki göstererek, "Başkasının toprağını nasıl İsrail'e verirsiniz, o kadar seviyorsanız alın yanınızda götürün götürün" dedi.
Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteci kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki gösterdi.
Filistinli yaşlı kadın, "Filistin'in toprağı bizim toprağımızdır, nasıl öyle bir şey yaparsınız? Allah sizden büyüktür, o kadar İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün. Biz Lübnan'da doğmamıştık, biz Filistin'de doğmuştuk, başkasının toprağını İsrail'e nasıl verirsiniz, bu haksızlık. Siz İsrail'in yanındasınız ama Allah bizimle beraberdir" şeklinde konuştu.
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- Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
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