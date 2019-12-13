13 Aralık 2019 Cuma 09:21:45 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:25:30
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını alan FETÖ'cü 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını FETÖ mensuplarından önceden alarak koleje girdiği belirlenen 64 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
AA
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