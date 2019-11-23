FETÖ'cü Hakan Şükür, firari FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğunu ifşa etti
FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür, kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan yaptığı paylaşımla ifşa etmiş oldu. Şükür, paylaşımında, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkardı.
Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazdı. Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD’de olduğu anlaşıldı.
GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇMİŞTİ
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatmış ve ifadesinde Arif Erdem'in Gülen'in artık suyundan içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:
"Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
- KADEM, 'Sen Varsan Şiddete Yer Yok!’ diyor
- Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak
- 7'nci Kıran operasyonu bu kez Munzur'da başladı