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17 Şubat 2020 Pazartesi 14:33:24 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:37:13

FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çakar'ın, eşinin üzerine yerleştirdiği düzenekle sınavda kopya çekmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'ndeki villasına 20 Nisan 2017'de operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Çakar'ın görev yaptığı birimden yasa dışı yollarla dışarı çıkardığı "böcek" tabir edilen dinleme cihazı, ses kayıt cihazları ve bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve model masa telefonu, çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli marka 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD'nin aralarında bulunduğu çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Çakar'ın villasından elde edilen videoda, bir kadının girdiği sınavda gizli çekilmiş 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü tespit etti. Görüntüde, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevap kağıdının olduğu belirlendi.

Cevapları telsiz kulakla iletmiş

Görüntü analizlerinde sınava giren kişinin firari emniyet müdürünün eşi Gül Çakar olduğu anlaşıldı.

Emniyet istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı "obzervasyon" aracının içerisinde kaydedilen diğer görüntüde camları perdeli panelvan tarzı araçta, iki erkek ve araç içerisinde radyo frekans alıcı cihazı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Gül Çakar'ın sınavda kullandığı radyo frekans özellikli kamera ile "obzervasyon" aracı içerisindeki radyo frekans alıcısına ait görüntülerin aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturma sonunda Açık Öğretim Ortaokul Sınavında olduğu belirlenen kopya görüntülerinde, Gül Çakar'ın, radyo frekans özellikli kamerayla soruları taradığı, görüntüleri okul binası dışında, Coşgun Çakar'ın içinde bulunduğu obzervasyon aracındaki alıcıya gönderdiği, araçtakilerin de soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a ilettiği ortaya çıktı.

Karı koca firari

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Coşgun ve Gül Çakar "FETÖ yöneticisi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından aranıyor.

(AA)

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