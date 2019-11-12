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12 Kasım 2019 Salı 14:14:54 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:16:36

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları haberimizde

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri müfettiş sayısı 34 bin 716'ya çıkacak. Buna göre, 14 bin 716 müfettiş alımı gerçekleşecek. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen kimseler, Fahri Trafik Müfettişi başvuru süreci ile başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Fahri Trafik Müfettişi başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor..

Fahri Trafik Müfettişi alımı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri müfettiş sayısı 34 bin 716'ya çıkacak. Buna göre, 14 bin 716 müfettiş alımı gerçekleşecek. Fahri Trafik Müfettişliği yapmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Fahri Trafik Müfettişi şartları haberimizde yer alıyor.

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FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebilecek. Başvuru sırasında , T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri, öğrenim durumu belgelerini yanlarında götürmelerine artık gerek kalmadı. İstenen bu belgeler ilgili kurumların sisteminden online olarak alınabiliyor. Bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda ise, başvuru sahibinden ilgili belge istenebilecek.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- En az 40 yaşında olmak,
- Yüksek okul mezunu,
- En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma,
- Müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞI ALIYOR MU?

Fahri trafik müfettişleri maaş almıyor. Gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, kural ihlallerine karşı tuttukları tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan bu müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

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