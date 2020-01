Evren Kışlası nerede? İstanbul Evren Kışlasına nasıl gidilir? İşte adresi

Evren Kışlası nerede? İstanbul Evren Kışlasına nasıl gidilir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Askerlik yerleri bugün açıklandı. Askerlik yerleri sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yaptıkları sorgulama sonrası kışlasının İstanbul Evren Kışlası olduğunu görenler, kışlanın İstanbul'un neresinde olduğunu araştırmaya başladı. Evren kışlası olan İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın adresi haberimiz içerisinde yer alıyor...

EVREN KIŞLASINA NASIL GİDİLİR?

Kara Yolu: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul Anadolu yakası Harem, Ataşehir otobüs firmaları kendi terminalleri Avrupa Yakası Esenler Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Harem Otogarından Harem-Gebze minibüs, Haremden-Kadıköy’e Kadıköy’den belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi ile ulaşım, Ataşehir’den servisler vasıtasıyla Küçükyalı’ya kadar getirilmektedir.

Demir Yolu: Ankara-İstanbul, İzmir-İstanbul arasında güzergahlarında trenle ulaşım mevcuttur.

Hava Yolu: Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı, şehir merkezine 28 km mesafededir. Ulaşım HAVAŞ, belediye otobüsleri ve taksi ile sağlanmaktadır.

Deniz Yolu: Şehiriçi ve şehirlerarası vapur seferleri mevcuttur.

Şehir İçi Ulaşım Krokisi (Belediye Otobüsü-Minibüs-Metro Hatları)

(1) Ankara istikametinden E-5 Karayolunu kullanarak İstanbul’a gelen kursiyerler Maltepe ve Gülsuyu sapağını geçtikten sonra Küçükyalı-Karayolları sapağını takip edeceklerdir.

(2) Avrupa yakasından Anadolu yakasına gelmekte olan kursiyerlerimiz Bostancı ve Küçükyalı sapağını geçtikten sonraki Küçükyalı Kenan Evren Kışlası sapağından sağa dönerek Kenan Evren Kışlası tabelalarını takip edeceklerdir.

(3) Kadıköy iskele durağından “17L” İ.E.T.T. otobüsü kışla nizamiyeye kadar gelmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

a. Açık Adresi : İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul

b. Telefon No. : 0 216 417 57 80-86

c. Belgegeçer No.: 0 216 489 73 80