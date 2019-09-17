Evlat hasreti sınır tanımıyor

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

HACİRA ANA’NIN YOLUNDALAR

Oğluna kavuşup, eylemine son veren ‘Hacire Ana’, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Tüm annelere cesaret veren Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Dün sabah, 5 yıl önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesine gidip, PKK tarafından kaçırılan oğlu Ahmet (22) için HDP önüne gelen Vahide Sunar, oturma eylemine başladı.

ÖNCEDEN CESARET EDEMEDİM

Daha önce böyle bir şeye cesaret edemediğini, ancak bu aileleri görünce cesaretlenip geldiğini ifade eden Vahide Sunar, oğlunun PKK’nın elinde olduğunu söyledi. Sunar’la birlikte HDP önünde oturma eylemindeki aile sayısı 35 oldu. Cesur annelerin direnişi Türkiye’nin sınırlarını aştı. Oturma eylemine, çocukları PKK’nın İran kanadı PJAK’a katılan, İran’dan 5 aile daha dahil oldu. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldi. Eylemi televizyondan görüp geldiklerini söyleyen İranlılar “Sesimizi dünyaya duyurmak için buradayız” dedi.

BİNA İÇİNDEN PROVOKASYON

Öte yandan PKK’nın güdümündeki partinin il binası içinde yer alan bazı kişiler, aileleri hakaretler ve küfürler yağdırarak provoke etti. Aileler yaşananlara tepki göstererek binanın içine girmek istedi. Güvenlik güçleri acılı aileler sakinleştirdi.

Çocuklarını kanlı örgütün elinden geri almak için Diyarbakır’a gelen İranlı 5 ailenin 10 ferdi, “Sesimizi dünyaya duyurmak için buradayız” dedi.

Bastonunu yere vurarak feryat eden 83 yaşındaki Hurinaz Ana, HDP ve PKK’ya lanet okudu.

YETER ARTIK OĞLUMU VERİN

Bitlis’in Mutki ilçesinden Diyarbakır’a gelen ve 19 yaşındaki oğlu Rıfat’ın 24 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten 83 yaşındaki Hurinaz Omay, evladına kavuşmayı bekliyor. HDP binası önünden ayrılmayan Hurinaz Ana, kendilerine hakaret ve tehditler yağdıran HDP’lilere bastonuyla meydan okudu. Bastonunu havaya kaldırıp sert bir şekilde yere vura vura, “Sizden korkmuyorum. Yeter artık evladımı verin” diye haykırdı.

TEHDİT EDEN HDP’Lİ CEZAEVİNDE

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük, PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan Süleyman’ın bulunması için, oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları M.B’ye, küfür içerikli mesajlar gönderip, tehdit etmişti Evinde gözaltına alınan HDP’li Büyük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK katliamında HDP’li başkan ve 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin gözaltına 5 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay’ın yanı sıra Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Fatma Ay tutuklanarak cezaevine gönderildi.