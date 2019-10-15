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15 Ekim 2019 Salı 16:00:15 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 16:02:16

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere evde bakım parası ödemesi yapılıyor. Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Evde bakım maaşının yatmasını bekleyenler ödemenin yapılıp yapılmadığını sorgulamak istiyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor..

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Ekim evde bakım maaşı hangi illere attı? sorularının yanıtı ve evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere evde bakım parası ödeniyor. Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Evde bakım maaşının yatmasını bekleyenler ödemenin yapılıp yapılmadığını sorgulamak istiyor. 

15 EKİM EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor.  

Aylık alanlar ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor
 
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor. Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır. Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

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