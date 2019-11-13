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13 Kasım 2019 Çarşamba 10:49:33 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:51:42

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde

13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi, merak ediliyor. Evde bakım maaşı alacak kimseler maaş sorgulaması yapmak istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları ödemeleri il il olarak sırayla gerçekleştiriliyor. Evde bakım aylığının ödenip ödenmediği e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen 13 Kasım evde bakım maaşlarının yattığı iller listesi ile evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi, merak ediliyor. Evde bakım maaşı alacak kimseler maaş sorgulaması yapmak istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları ödemeleri il il olarak sırayla gerçekleştiriliyor. Evde bakım aylığının ödenip ödenmediği e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde verilen 13 Kasım evde bakım maaşlarının yattığı iller listesi ile evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
 

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

13 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Tokat, Sakarya, Amasya, Giresun, Hatay ve Siirt illerinde 13 Kasım evde bakım maaşları hesaplara yattı. 
 
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
 
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
 
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.
 
Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.


 
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI 

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
 
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

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