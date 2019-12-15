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15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 01:45:52

Eski Türkiye özleminin itirafı

CHP’li Faik Öztrak’la birlikte gizlice IMF’yle görüşen İP’li Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF" dedi.

CHP ve İYİ Partili isimlerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ahayranlığı bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara’da bir otelde küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. 

ADRES GÖSTERDİ 

Skandal görüşmeye tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından yapılan açıklamalarda, 'bunlar rutin işler' diyerek geçiştirilmeye çalışılmıştı. IMF’yle yapılan gizli toplantının başrolünde yer alan İP’li Yılmaz, yine skandal açıklamalarda bulundu. Ülkesini hedef alan yayınlarla gündeme gelen Şirin Payzın'ın sosyal medyadan yaptığı programa katılan Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söyledi. 

O DEFTER KAPANDI 

Yaşananlara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Türkiye, IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir” açıklamasında bulunmuştu. 

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