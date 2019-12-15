Eski Türkiye özleminin itirafı
CHP’li Faik Öztrak’la birlikte gizlice IMF’yle görüşen İP’li Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF" dedi.
CHP ve İYİ Partili isimlerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ahayranlığı bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara’da bir otelde küresel sömürü aracı haline gelen IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı.
ADRES GÖSTERDİ
Skandal görüşmeye tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından yapılan açıklamalarda, 'bunlar rutin işler' diyerek geçiştirilmeye çalışılmıştı. IMF’yle yapılan gizli toplantının başrolünde yer alan İP’li Yılmaz, yine skandal açıklamalarda bulundu. Ülkesini hedef alan yayınlarla gündeme gelen Şirin Payzın'ın sosyal medyadan yaptığı programa katılan Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söyledi.
O DEFTER KAPANDI
Yaşananlara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Türkiye, IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır. CHP iktidara gelse ilk işi Türkiye'yi IMF'ye teslim etmektir” açıklamasında bulunmuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'den asansör skandalı büyüyor: Kılıçdaroğlu'nun durumdan haberi vardı
- Daha uygun fiyata saç ekimi yapan seyyar saç ekiciler sektöre darbe vuruyor
- Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir hamle de İsrail'e! Türk donanması araştırma gemilerini uzaklaştırdı
- Türkiye ile Libya arasında bir anlaşma daha: Ülke vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi
- KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik