11 Aralık 2019 Çarşamba 16:20:22 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 16:20:48
Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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- Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
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