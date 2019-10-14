Esed rejimi Türk ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemez

ABD Savunma Bakanı Mark Espel'in Suriye'nin kuzeyindeki 1000 Amerikan askerinin çekileceğini açıklamasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suriye Haber Ajansı, rejim güçlerinin Arima bölgesinden Menbiç'e ve Ayn El Arab bölgesine giriş yapacağını öne sürdü. Menbiç'in güneyindeki Sacur hattında binlerce Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askeri de operasyon emri bekliyor.

ABD'nin çekilmesinin ardından bölgede 'yaşanabilecek askeri gelişmeleri' Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel' açıkladı

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, rejim güçlerinin son hamlelerinin Türkiye üzerinde uluslararası baskı kurmayı hedeflediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"ABD'liler yetiştirdikleri teröristleri Türkiye'ye kaptırmamak için her türlü planı devreye sokuyor. Burada kendi güçlerini bu bölgeden çekmenin karşılığında Suriye rejiminin bölgeye gelmesini Rusya'dan talep ettiler. Burada böyle bir hareketlendirme varsa, bu Rusya'nın yönlendirmesi ile olmuştur. Bu kesinlikle Türkiye'nin harekatını durdurmaz ancak bundan sonraki süreçte daha çok 'bağımsız devletin topraklarını işgal ediyorlar' gibi iddialar ortaya koyabilirler. Bu hamleler BM'nin 51. maddedeki şartları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar olabilir"

Askeri kapasiteleri terör örgütünün bile altında

"Eğer Rusya'nın hava desteği olmazsa Suriye ordusu dediğimiz güçler, şu an askeri kapasiteyle karşılaştığımız Fırat'ın doğusundaki teröristlerin daha da altında. Amerikalılar bu teröristleri eğiterek, bir şekle soktular. Suriye rejim ordusunun 2011 yılından bu yana hiçbir eğitimlerinin olmadığı dikkate aldığımızda zaten Fırat'ın doğusunu kontrol edemeyeceklerini görüyoruz. Yapabilselerdi Fırat'ın doğusunu YPG'ye emanet etmezlerdi"

"Karşılaştırma yapmak mümkün bile değil"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşı karşıya gelmekten kesinlikle çekileceklerdir. Rakka ve Haseke gibi bizim 30-35 km ötedeki seviyede, bir takım seviyesinde bayrak gösterecek şekilde güç gönderebilir. Ama Suriye rejim güçleri şu an tamamen İdlib' angaje olmuş durumda. Bu bölgeye gönderebilecekleri, ikinci ve üçüncü derece toplama birlikleri olacaktır. Karşılaştırmanın söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Kamışlı ve Haseke'nin güneyinde 50-60 askerleri duruyor zaten ama orada durup, PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye havan mermisi atmasına engel mi oldular? Suriye rejimi yine bu teröristlere engel olamayacak.

Suriye rejim ordusu şu anda başarısız bir devletin çapulcu ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında çıkmaya cesaret edemezler.

Bu girişimlerin amacı ne?

Emekli Tuğgeneral Erenel, Esed rejiminin girişimlerinin arka planını da şu cümlelerle anlattı:

"Suriye rejimi burada attığı adım, 'burası bağımsız bir devlet, teröristler vardı ama biz teröristle görüşme yaptık, onları çekiyoruz, hadi harekatı durdurun' gibi uluslararası kamuoyu üzerinde Türkiye'ye baskı oluşturmaya yönelik bir hamle olabilir. Bu kesinlikle Türkiye'nin harekatını durdurmaz ancak bundan sornaki süreçte daha çok 'bağımsız devletin topraklarını işgal' gibi iddialar ortaya koyabilirler. BM'nin 51. maddedeki şartları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar olabilir."

(Yeni Şafak)