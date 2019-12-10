Yerel seçim çalışmaları kapsamında her konuşmasından 'israf yapılıyor' diyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren de aynı söylemini devam ettirdi.

İsraf yalanının arkasına sığınıp işçi kıyımı gerçekleştiren İmamoğlu zam üstüne zam yapıp birçok büyük projeyi de iptal etti.

"İSRAF VAR" DİYEREK BÜYÜK PROJELERİ DURDURDU



Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini de 'israf var' diyerek iptal eden ve 'Temel Atmama Töreni' düzenleyen İmamoğu, yaptığı konuşmasında, "Prensip olarak büyük çaplı projelerin, ihalelerin süreçlerini bir süreliğine dondurma kararı aldıklarını, bu kapsamda projeyi inceleyeceklerini ifade etti. Projenin yapılması planlanan 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu bildiren İmamoğlu, "Tümüyle baktığınızda ki sağlığın parası bedeli ya da çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez, onu kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 milyarlık kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular" ifadelerini kullandı.

KONSERE GELİNCE "İSRAF" YOK! 52 MİLYON TL AKITILACAK



İsraf algısıyla vatandaşa hizmet getirecek projeleri engelleyen CHP'li İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile "Kültür Etkinlikleri" adı altında konser ve eğlence organizasyonlarına 52 milyon TL para akıtacağı ortaya çıktı.

2020 yılındaki konser ve eğlenceye 52 milyon TL harcayacak olan CHP'li İBB, etkinlik kapsamındaki danışmanlık hizmetinde ise; danışmana 2 milyon 91 bin TL. 40 moderatöre 60 bin TL 100 konuşmacıya ise 200 bin TL. ödeyecek.



KONSERE ÇIKANA 400 BİN TL



Konsere çıkarılacak sanatçılara 200 bin ile 400 bin TL kaşe bedeli ödeceneği de ihale duyurusunda yer aldı.



ŞEHİR HATLARI TERSANESİ PERSONELE KAPATILDI 'PARTİ'YE AÇILDI!



Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Haliç Tersanesi’ne 564 yıllık tarihinde bir ilk yaşatıldı. Gece kulübüne çevrilen Haliç Tersanesi’nde kasa kasa alkol tüketilerek parti verildi.



Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında İstanbul’a kazandırdığı Haliç Tersanesi, tarihinde ilk kez “özel” bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.



Kasalarla taşınan alkolün tüketildiği parti öncesinde güvenliğe “İçeri kimse alınmasın.” talimatı verildiği öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız’ın tarihi Haliç Tersanesi’ni gezerek yapı hakkında bilgi alması ve “tarihi dokusuna hayran kalmış” olması, aradan geçen bir haftanın akabinde düzenlenen parti için “Ön çalışma mı yapıldı?” sorusunu akıllara getirdi.



Fatih’in emaneti Haliç Tersanesi’nde düzenlenen partiye ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.



ERSOY DEDE'DEN SERT TEPKİ

Star Gazetesi Yazarı Ersoy Dede, İBB Şehir Hatları’nın resmî Twitter hesabını etiketleyerek “Nasıl gençler, eğleniyor muyuz?” sorusunu yöneltti. Tersaneye götürülen kasa kasa içkilerin fotoğraflarını da paylaşan Ersoy Dede, “Fatih'in emaneti tersanenin son hali. Her şey çok güzel oluyor mu?” dedi.





Diğer sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini “İstanbul’un sadece kafası çok güzel olmuş!”, “Sirkeci ile Haydarpaşa garlarını da alırsa Sirkeci ve Haydarpaşa barları olarak görebiliriz”, “Bunlar bir şey değil, gördüklerimiz göreceklerimizin ufak bir kısmı…” sözleriyle dile getirdi.