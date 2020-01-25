Ekrem İmamoğlu Elazığ'a şov yapmaya gidiyor

Geçtiğimiz gün Elazığ 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sivrice merkezli büyük depremde yüzlerce yaralı ve onlarca kişi hayatını kaybetmesi Türkiye'yi hüzne boğdu.

Devlet bütün imkanlarıyla bölge için seferber etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin ilk saatlerinde Elazığ'a gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde organize etti.

ELAZIĞLI ŞOVU SEVMEZ İMAMOĞLU!

Devamlı Avrupa'daki büyüklerinin yanına giden "Yapraklar bile beni alkışlıyor" diyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'u terkederek Turizm mezunu yüksek lisanlı eşiyle beraber Elazığ'a gidiyor.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, eşi Sayın Dilek Hanım ile birlikte birazdan, ‘geçmiş olsun’ dileklerini yerinde de iletmek; İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını alanda izlemek amacıyla Malatya’ya hareket edecek. Oradan Elazığ’a geçecek olan Sayın İmamoğlu, güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu, İstanbullu sel felaketini yaşadığı sırada Bodrum'da tatil yapıyordu.