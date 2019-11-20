20 Kasım 2019 Çarşamba 07:27:00 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 07:29:42
Ege Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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