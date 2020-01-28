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28 Ocak 2020 Salı 13:16:10 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 13:17:13

EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki

EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Uzun bir aranın ardından EDHO izleyicilerinin heyecanla beklediği yeni bölüm için geri sayım sona eriyor. EDHO yılbaşı arası veren diziler arasında yer alıyordu. Ancak EDHO 2 hafta ara veren diğer dizilerden daha fazla ara verdi. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağının müjdesini vermişti. EDHO yeni bölüm bugün ekranlara geliyor. EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde..

EDHO yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. EDHO hayranları "EDHO yeni bölüm bugün mü, ne zaman?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Uzun bir aranın ardından EDHO izleyicilerinin heyecanla beklediği yeni bölüm için geri sayım sona eriyor. EDHO yılbaşı arası veren diziler arasında yer alıyordu. Ancak EDHO 2 hafta ara veren diğer dizilerden daha fazla ara verdi. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağının müjdesini vermişti. EDHO yeni bölüm bugün ekranlara geliyor. EDHO yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
 
Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bugün (28 Ocak Salı akşamı) saat 20:00'de yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili resmi açıklamayı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptı. Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil. Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politiklarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO 154. bölüm fragmanı yayında. EDHO 155. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ
 

EDHO 154. BÖLÜM ÖZETİ

Paranın hazır olduğunu söyleyen ekip ham madde için beklemeye başlayacak. CIA ve Mossad adına çalışan kişiler ise tedirginliğe neden olacak. Hızır Çakıreyli’nin sözleri ise yeni haftaya damga vuracak. “Bırakın düşmanlarınız bir araya gelsin, güçlensinler ondan sonra bizim savaşımız olur” sözleri herkesi şaşırtacak. Öte yandan Hızır’ın ölmesini isteyen kişiler intikam için harekete geçecekler.
 

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