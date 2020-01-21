EDHO bu akşam yok mu, EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman?

EDHO bu akşam yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? arama motorlarında yoğun olarak araştrılıyor. EDHO yılbaşı arası veren diziler arasında yer alıyor. Diğer diziler verdikleri 2 haftalık aradan sonra yeni bölümlerini yayınlamaya başladılar. Ancak EDHO dizisinin yeni bölümü bu akşam da ekranlara gelmiyor. 4 haftadır ara veren dizi EDHO neden yok? sorusuna yanıt dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi. İşte Oktay Kaynarca tarafından yapılan açıklama ve EDHO yeni bölümünün yayınlanacağı tarih..



EDHO NEDEN YOK?

Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 28 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamayı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptı.

Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil. Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politiklarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Oktay Kaynarca'nın paylaşımına göre, dizinin yeni bölümü 28 Ocak 2020 Salı günü ekranlara gelecek?

BUGÜN ATV'DE NE VAR?

21 Ocak Salı günü Atv’de saat 19.45’te Kupa Günlüğü programı başlayacak. Saat 20.30’da ise Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor maçı yayınlanacak. Saat 22.40’da ise Hercai 28. bölümü (tekrar) ekranlara gelecek.