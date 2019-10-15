Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, çiftçiliği özendirmek, köylerin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine, belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmesi gerektiğini söyledi.

Taşan, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün amacının çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek ve kadın çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Taşan, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak, kadın çiftçilerin kurduğu kooperatiflerin desteklendiğini bildirdi.

Taşan, kadın çiftçilerin günümüzde yönetimde yeterince yer almamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Kooperatifler ve üretici birlikleri ortaklarına verilen eğitimler sadece ortağa yönelik olmamalı, 'aile eğitimi' şeklinde planlanarak üretimde yer alan kadınların da eğitim almaları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de genellikle çiftçiliğin meslek olarak kabul edilmediğini vurgulayan Taşan, şunları kaydetti:

"Babadan oğula geçen çiftçilik zamanla göçler nedeniyle bozulmakta, etkin ve verimli tarım yapılmamaktadır. Üretici örgütleri aracılığıyla kadın çiftçilerin sosyal, ekonomik, kültürel alanda güçlü olması sağlanarak kalkınma süreçlerine de katkı sağlanmış olacaktır. Çiftçiliği özendirmek, köylerin ve kırsal kesimin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmelidir."

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun.

Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun

Emekleriyle toprağı yoğuran kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun…

Yuvası için vatanı için çalışan tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Çiftçi Kadınlarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutlar, gıda güvenliğinin ön planda tutulduğu bereketli ürünler üretmelerini temenni ederim.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun! Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…