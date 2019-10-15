Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları

  • Bist 100
    95341.9
  • Dolar
    5,8865
  • Euro
    6,4895
  • Altın
    284,6530
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor
Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi
Son Dakika: FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi Son Dakika: FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı YPG/PKK havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı
Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'de olacak Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express’in, 5 Kasım'da Türkiye'de olacak
Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
Küresel piyasalar yön arayışında Küresel piyasalar yön arayışında
BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali
Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na sosyal medyada olay cevap! Asker selamından rahatsız olan Fransız Spor Bakanı'na sosyal medyada olay cevap!
Yalçın Özalpay: Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum Yalçın Özalpay: Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum
Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı
Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu! Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu!
Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu! Suudi bandosundan Rusya milli marşı remiksi! Putin şoke oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Brent petrolün varili 58,93 dolar Brent petrolün varili 58,93 dolar
Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları
Rusya: Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan Rusya: Kobani'de operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan
İşte Münbiç'e yürüyen asker sayısı! 6 bin askerle Münbiç'e İşte Münbiç'e yürüyen asker sayısı! 6 bin askerle Münbiç'e
Malatya'da fuhuş operasyonu Malatya'da fuhuş operasyonu
Volkswagen büyük skandal! Türkiye’deki fabrika kararını erteledi Volkswagen büyük skandal! Türkiye’deki fabrika kararını erteledi
İngiltere'den harekat sonrası beklenmedik Türkiye hamlesi İngiltere'den harekat sonrası beklenmedik Türkiye hamlesi
Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askerinin Cerablus'taki hareketliliği arttı Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askerinin Cerablus'taki hareketliliği arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ekim 2019 Salı 09:42:41 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:44:51

Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, çiftçiliği özendirmek, köylerin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine, belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmesi gerektiğini bildirdi. Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile ilgili detaylar ve 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajları haberimizde yer alıyor..

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Mehmet Taşan, çiftçiliği özendirmek, köylerin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine, belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmesi gerektiğini söyledi.

Taşan, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün amacının çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek ve kadın çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak olduğunu dile getiren Taşan, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak, kadın çiftçilerin kurduğu kooperatiflerin desteklendiğini bildirdi.

Taşan, kadın çiftçilerin günümüzde yönetimde yeterince yer almamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Kooperatifler ve üretici birlikleri ortaklarına verilen eğitimler sadece ortağa yönelik olmamalı, 'aile eğitimi' şeklinde planlanarak üretimde yer alan kadınların da eğitim almaları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de genellikle çiftçiliğin meslek olarak kabul edilmediğini vurgulayan Taşan, şunları kaydetti:

"Babadan oğula geçen çiftçilik zamanla göçler nedeniyle bozulmakta, etkin ve verimli tarım yapılmamaktadır. Üretici örgütleri aracılığıyla kadın çiftçilerin sosyal, ekonomik, kültürel alanda güçlü olması sağlanarak kalkınma süreçlerine de katkı sağlanmış olacaktır. Çiftçiliği özendirmek, köylerin ve kırsal kesimin boşalmasını önlemek ve istihdam yaratmak açısından, kadın çiftçilerin ortak ve üye olduğu üretici örgütlerine belirli kotalara ulaştıklarında özel destekler verilmelidir."

DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun.   

Elinin  değdiği her şeyi  güzelleştiren , emeğini üretime geçiren kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun   

Emekleriyle toprağı yoğuran kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. 

Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun…   

Yuvası için vatanı için çalışan tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. 

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!   

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. 

Çiftçi Kadınlarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutlar, gıda güvenliğinin ön planda tutulduğu bereketli ürünler üretmelerini temenni ederim.   

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun! Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız… 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ