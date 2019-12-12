Doya Doya Moda programı yarışmacılarından Miraç, bugün hem alışveriş sırasında hem de stüdyoda duygusal anlar yaşadı. 6 ay önce 3 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Miraç, alışveriş sırasında bir bebek mağazasına girdi. Burada duygulanan ve izleyiciler ile dertleşen Miraç'a mağaza sahibi hediye bebek kıyafeti verdi. İzleyicilerin ve jürilerin de yüreğini burkan Miraç'ın hayatı merak konusu oldu. Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Miraç hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MİRAÇ KİMDİR?

Miraç Tortullu, evli ve ev hanımı. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı.

DOYA DOYA MİRAÇ KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Miraç 35 yaşında.

DOYA DOYA MİRAÇ KAÇ KİLO?

Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor.

DOYA DOYA MİRAÇ NERELİ?

Doya Doya Moda yarışmacısı Miraç, aslen Giresunlu.