Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kimdir? Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kaç yaşında?

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DOYA DOYA MODA FERDA NUR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, eğlenceli bir o kadar da dişli yarışmacılar arasında yer alıyor.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, 23 yaşında.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR KAÇ KİLO?

94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR NE İŞ YAPIYOR?

Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor.